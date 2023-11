Overijssel neemt extra maatregelen tegen overlast in trein Emmen-Zwolle

De provincie Overijssel moet met een aanvullend plan komen om het aantal incidenten in de tussen Emmen en Zwolle terug te dringen. Een voorstel in het Overijssels parlement dat daartoe opriep, is door een meerderheid aangenomen. Dat meldt RTV Oost

Vorige week werd bekend dat het aantal incidenten op de Vechtdallijn (Emmen - Zwolle) niet is afgenomen, ondanks de inzet van meer stewards in de trein en meer personeel op het perron. De overlast wordt vooral veroorzaakt door zogeheten veiligelanders. Dat zijn asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning.

Miljoenen euro's

De provincie Overijssel gaat nu opnieuw in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid, zo schrijft de regionale omroep. Dat provinciebestuur trok in 2021 een miljoen euro uit om de overlast op de treinverbinding in te dammen.

Ook de komende jaren worden er miljoenen euro's uitgetrokken voor de veiligheid op de Vechtdallijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, en de provincies Drenthe en Overijssel, leggen tot zeker 2027 jaarlijks bijna een miljoen euro op tafel.

Het geld wordt onder meer gestoken in extra boa's voor beveiliging van stations en treinen. De vliegende brigade helpt om het gevoel van veiligheid bij reizigers en treinpersoneel te vergroten, maar heeft dus nog niet afdoende geleid tot een vermindering van het aantal incidenten. Sterker nog, tot en met dit najaar is het aantal incidenten al net zo groot als in heel 2022.

Meer controleren

Het gaat daarbij om agressie, bedreigen en bespugen van conducteurs en spoorwegpersoneel. Volgens de provincie is de stijging van het incidenten het gevolg van meer controles. Er wordt vaker gesignaleerd waar en wanneer het misgaat.

Voor de Overijsselse Statenfractie JA21 reden om aan de bel te trekken. Statenlid Fred Kerkhof diende gisteren een motie in waarin hij het provinciebestuur oproept om met aanvullende maatregelen te komen. "Er is meer nodig om de incidenten in de overlasttrein Zwolle-Emmen aan te pakken", zei hij.

Plan opstellen

Het voorstel van JA21 werd met een meerderheid aangenomen. Dat betekent dat het Overijsselse provinciebestuur met een plan moet komen, dat leidt tot meer veiligheid voor personeel en reizigers op de Vechtdallijn en het reduceren van overlast door asielzoekers.