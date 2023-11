Pessenaar weer vast voor bedreiging gemeenteambtenaren Hoogeveen, onder wie burgemeester

Dat bleek vandaag tijdens een korte zitting in de rechtbank in Assen. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld.

Slepende zaak

Loohuis zou zijn bestookt met beledigende en bedreigende e-mails en sms-berichten van L. De Pessenaar ligt al 12 jaar in de clinch met de gemeente over zijn uitkering. L. vindt dat hij recht heeft op bijstand, maar krijgt die niet.

In mei 2022 eiste het Openbaar Ministerie (OM) in deze kwestie nog tbs met dwangverpleging. De rechter vond het toen beter dat L. in gesprek ging met de gemeente om een einde te maken aan deze situatie.