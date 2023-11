Taakstraf geëist voor veroorzaken ernstig ongeluk op Dordsestraat bij Emmen

Voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de Dordsestraat bij Emmen is tegen een 49-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oude Pekela een werkstraf van 120 uur geëist. Daarnaast zou de man ook een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar opgelegd moeten krijgen, vindt de officier van justitie.

De man reed in september 2021 met een volgeladen wagen van Klazienaveen naar Emmen. Op de N862 reed de man op de Dordsestraat op een kruispunt af. Er werd aan de weg gewerkt en er gold een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De vrachtwagenchauffeur reed met een gang van 70 kilometer per uur op het kruispunt af.

Door oranje

Toen het verkeerslicht op oranje sprong, trapte de vrachtwagenchauffeur niet op de rem, maar gaf gas bij en reed het kruispunt over. Op dat moment brandde er rood licht, zagen andere weggebruikers.

De vrachtwagen schepte een bestelbus. De bestuurder van de bus liep twaalf gebroken ribben op en een gekneusd hart. Er werd even gevreesd voor het leven van het slachtoffer.

'Het kan nog net'

Het was een gevalletje 'het kan nog net', zeiden getuigen later tegen de politie. De vrachtwagenchauffeur was ongedeerd. Hij dacht dat het licht nog op groen stond.

Volgens onderzoek mankeerde er niets aan de stoplichten en kon die bewering niet kloppen. Volgens de officier van justitie is het ongeval daarom veroorzaakt door zeer onvoorzichtig rijgedrag.

Grote gevolgen

"Van een beroepschauffeur mag meer alertheid worden verwacht", zei de aanklaagster. De man heeft met zijn zware lading grote risico's genomen, motiveerde ze.

In plaats van te stoppen drukte de man het gaspedaal in om toch het kruispunt nog over te kunnen. "Hij heeft het ongeval niet gewild. Maar zijn keuze in het verkeer heeft geleid tot grote gevolgen", vervolgde de officier.