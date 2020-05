Verenigingen willen nieuw leven blazen in Grote Rietplas Emmen

Watersportverenigingen en andere clubs rondom de Grote Rietplas in Emmen willen dat er meer voorzieningen komen in het recreatiegebied. Nu lopen de clubs elkaar nogal eens in de weg en dat moet veranderen. Daarom is er nu een plan van aanpak richting de gemeente Emmen gestuurd.

In elkaars vaarwater zitten is niet alleen lastig, maar kan ook gevaarlijk zijn. Kanoërs die door de lijnen van sportvissers varen of mountainbikers die honden van de uitlaatclub moeten ontwijken bijvoorbeeld. "Bij de Grote Rietplas recreëren veel groepen mensen. Met alle partijen willen we vaker om tafel om iedereen een eigen plek en tijdstip te geven", vertelt voorzitter Henry Ahlers van de Wijkvereniging Rietlanden.

Parkeren, afvalbakken, steigers

Daarnaast zijn er voor veel van de verenigingen nieuwe voorzieningen nodig. Zo hopen de sportvissers op vissteigers, wil de kanovereniging een in- en uitstapplaats en kan de Reddingsbrigade Zuidoost Drenthe wel een opslagruimte voor de boten gebruiken. In het algemeen zijn er volgens de clubs ook nieuwe parkeerplaatsen, betere straatverlichting en meer afvalbakken nodig.

Wie betaalt?

Een hoop wensen dus, maar daarbij horen ook kosten. Hoeveel geld er nodig is voor het realiseren van het plan, weet Ahlers nog niet. Dat de gemeente Emmen pasgeleden bekendmaakte jaarlijks 12 miljoen euro te willen gaan bezuinigen, werkt niet in het voordeel van de verenigingen. "De bedoeling is dat de verenigingen wel mee gaan betalen en de gemeente vindt het een goed idee. Maar het is natuurlijk niet zo dat Emmen ineens met geld staat te rammelen."

Mochten die voorzieningen er allemaal kunnen komen, dan wordt er volgens de initiatiefnemers van het plan ook aandacht besteed aan de belangen van omwonenden. Als het weer mogelijk is om samenkomsten te organiseren, willen de verenigingen een informatiebijeenkomst houden om bewoners van het gebied rondom de Grote Rietplas bij de plannen te betrekken.