Nieuwbouwprojecten Barger-Oosterveld komen op stoom

'Nog even geduld'. 'Bel me over een tijdje terug'. 'We wachten het maar af'. Bel een projectontwikkelaar en de kans is groot dat hij of zij zo reageert. Procedures voor nieuwbouwprojecten nemen veel tijd in beslag. Neem Barger-Oosterveld. Meerdere initiatieven wachten op witte rook vanuit het gemeentehuis. Maar er lijkt schot in de zaak te zitten.