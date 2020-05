Tygo (12) interviewt burgemeester Van Oosterhout over coronavirus

En dat was best een beetje spannend, want de burgemeester interview je niet elke dag. Maar Tygo was goed voorbereid. "Mijn vrienden Finn, Tygo en Dylan waren er gisteren. Zij hebben mij geholpen met het bedenken van vragen. Vanochtend heb ik de vijf beste vragen uitgekozen."

Vrije tijd

Tygo zit in groep 7 van basisschool Het Anker. Voor een project op school moet iedereen in zijn klas iemand over het coronavirus interviewen. En de twaalfjarige was onder andere benieuwd wat de burgemeester nu in zijn vrije tijd doet.

"Normaal ben ik maar één avond in de week thuis, maar nu ben ik heel veel avonden thuis. Ik mag heel graag hardlopen, boeken lezen en fietsen op mijn racefiets. Daar had ik nu eindelijk wat meer tijd voor", zegt Van Oosterhout. "En we hebben een keyboard gekocht. Ik kan het nog niet zo goed, maar ik vind het heel leuk om daar een beetje op te oefenen."

Complimenten van de burgemeester

De zenuwen van Tygo bleken nergens voor nodig, want de burgemeester noemde hem zelfs een waar interviewtalent. "Hij was heel goed voorbereid. Je ziet dat kinderen druk zijn met het coronavirus. Ik vond het ook mooi dat hij vroeg wat het coronavirus voor het milieu betekent. Dat zijn hele belangrijke vragen. Mooi dat kinderen daarmee bezig zijn."

De juf van Tygo moet zijn interview nu gaan beoordelen. Tygo heeft er vertrouwen in dat het goedkomt. "Ik denk dat het wel een voldoende is."