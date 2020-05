Sportschool- en sauna-eigenaren blij: 1 juli weer open

De sportschool in Dieverbrug heeft buiten een tent opgezet waarin bezoekers in tussentijd konden sporten. Ook heeft Erik Jansen van Fitnesscentrum Corpus via internet les gegeven. "Nu mogen we weer naar binnen", zegt hij met een grote glimlach. De sportscholen, sauna's en dansscholen mogen dus toch eerder open dan gedacht, maar dat kwam niet voor iedereen als een verrassing. "Ik had al zo'n vermoeden", meent Van Putten-Van Egten. "Ik dacht: 'de sauna's en sportscholen dicht, dat gaan ze nooit volhouden tot 1 september'. Dat is nog wel ver weg. Maar dat we in één keer twee maanden eerder open mogen, is toch wel heel fijn."

Aanpassingen

Sportschoolhouder Jansen heeft in de sportschool een route gemaakt voor de bezoekers. "Aan de ene kant kunnen ze er in en aan de andere kant weer uit." Daarnaast zijn desinfecterende middelen aangeschaft en worden de toestellen goed schoongemaakt. Maar ook tussen de toestellen zit genoeg ruimte.

Ook de stoelen en tafels van de het horecagedeelte in de sauna staan al opgesteld. Steeds zo'n anderhalve meter ertussen. Wat er met de horeca moet gebeuren is al wel duidelijk, net als voor het zwembad. Maar een protocol voor het open gaan van de sauna's laat nog op zich wachten. "Dat vind ik nog wel een beetje spannend.", zegt Van Putten-Van Egten. "Toen gisteravond bekend werd gemaakt dat we op 1 juli weer open mogen, werd ook bekend dat er nog wel een protocol komt. Sowieso wordt er een intensieve luchtverversing genoemd. Niet zomaar een waaiertje heen en weer, maar echt apparatuur. Dat hebben wij al goed voor elkaar in het horeca- en zwembadgedeelte, maar hoe je dat in een sauna moet doen? Als je de deur zou open doen, roept er al iemand 'deur dicht!', want de warmte ontsnapt."

'Als je ziek bent ga je niet naar de sauna'

Voor nu is het even afwachten dus. Maar veilig naar de sauna gaan, dat moet kunnen volgens Van Putten-Van Egten. Bij de cabines komen bordjes te hangen met het maximaal toegestane gasten. Bij opgietingen moet er genoeg afstand gehouden worden tussen de opgieter en de mensen die in de sauna genieten. De lichaamssappen die vrijkomen, worden opgevangen door de handdoeken.

"Wij zijn altijd erg op hygiene gesteld en dat zullen we straks al helemaal zijn", legt de eigenaresse uit. Van Putten-Van Egten grapt dat haar man desnoods een geel hesje aan moet en gaat handhaven. Toch hoopt ze dat mensen zelf de regels in acht zullen nemen. "We zijn allemaal volwassen mensen. We weten allemaal wat de risico's zijn, wat de regelgeving is. Ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en moet nemen. Als je ziek bent dan ga je niet een dagje naar de sauna, maar blijf je lekker thuis."

Bezoekers staan in ieder geval te popelen om weer naar de sauna te gaan: de eerste twee reserveringen zijn al binnen. En ook de sportschool zal vermoedelijk langer open gaan. "We proberen iedereen te bedienden", legt Jansen uit. "We zijn nu zeven dagen per week open, maar ik denk dat we straks ook 's middags gaan draaien en meer lessen gaan aanbieden. "We hebben een groot team dus dat komt helemaal goed!"

