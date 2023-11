Afhandeling ongeluk A28 duurt tot morgenmiddag: asfalt blijkt weggespoeld

De afhandeling van het ongeluk op de A28 bij Assen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens opruimwerkzaamheden is schade aan het asfalt ontdekt, schrijft Rijkswaterstaat. Hierdoor is de A28 bij Assen vanavond en morgenochtend deels afgesloten.

Door regenval is grond op het talud van het viaduct bij Assen-Noord weggespoeld. De weg is daardoor beschadigd geraakt. Uit foto's van Rijkswaterstaat blijkt onder meer een gat in het wegdek te zitten. Om erger te voorkomen is sinds vanochtend één rijstrook in zuidelijke richting dichtgegaan. Vanaf vanavond 19.00 uur tot morgenochtend 06.00 uur gebeurt dit ook in tegenovergestelde richting.