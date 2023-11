Voor tweede keer in korte tijd wordt miljoenenverbouwing van stadhuis in Meppel afgekeurd

Voor de tweede keer schiet de gemeenteraad dat af. Die is verbaasd dat het bedrag volledig is teruggekeerd in de plannen. "Een gekke gang van zaken", verwoordt SP'er Xander Topma het.

Verouderd stadhuis

Het stadhuis is volgens de gemeente verouderd en voldoet daarom niet meer aan de huidige eisen. Een groot probleem in het stadhuis dat 20 jaar geleden in gebruik is genomen is geluidsoverlast. Wat er wordt besproken in spreekkamers is buiten die kamer ook te horen. Dat is bijvoorbeeld problematisch als er met inwoners privégesprekken worden gevoerd.