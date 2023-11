Assen gaat actief op jacht naar grond voor particuliere wooncollectieven

Het college van B en W van Assen moet actief op jacht naar grond voor collectieve woonprojecten. De gemeenteraad wil hiermee groepen inwoners helpen die gezamenlijk, toekomstbestendig en meer duurzaam willen wonen en leven in de stad.

Een voorbeeld van zo'n collectief wooninitiatief is Woonstee Ass'n. Dat wil graag met een groep van tien tot vijftien vijftigplussers ergens in Assen wonen in levensloopbestendige huizen. Al jaren zoeken ze tevergeefs naar geschikte bouwgrond, en al meerdere malen vroegen ze om hulp bij de gemeente.