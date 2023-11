Provincie Drenthe geeft beelden vrij van doodgeschoten wolf in Wapse

De provincie Drenthe heeft vandaag foto's vrijgegeven van de wolf die op 9 juli van dit jaar is doodgeschoten nadat die een boer in de arm had gebeten.

Op de foto's is bij de kaak een schotwond te zien. Die wond staat ook beschreven in het sectierapport van de Wageningen Universiteit. "Via bek schedelbasis ingeschoten" en "afschot naar aanleiding van noodverordening" staat er in het rapport.

Tand gebroken

De wolf lijkt op de foto's wat mager. Maar volgens wolvenkenner Hans Hasper lijken wolven in de zomer vaak mager, omdat ze niet in de wintervacht zitten. "Dit lijkt me een wolf die op normaal gewicht is."