Voetbalsoap in 2e Exloërmond verhard: 'Bedreigingen en beledigingen'

Bedreigingen en beledigingen aan het adres van een van de voorvechters voor het behoud van voetbal in 2e Exloërmond. Dat is volgens gemeenteraadslid Ron Reinds van Gemeentebelangen in de gemeente Borger-Odoorn gebeurd en wat hem betreft kan dat niet door de beugel.

Reinds stipte het vanavond aan tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering van Borger-Odoorn. Alle partijen en ook wethouder Niek Wind zien dat de toon in het dorp rondom de voetbalkwestie is verhard en ze zijn het erover eens dat bedreigingen niet de manier zijn om het probleem op te lossen. "Dit is buiten proportie en niet de manier waarop we in de gemeente Borger-Odoorn met elkaar om moeten gaan", aldus wethouder Niek Wind.

'Bal ligt bij voetbalclubs'

De wethouder, die afgelopen dinsdagmiddag een petitie van De Treffer '16 overhandigd kreeg met ruim 1400 handtekeningen, herhaalde nog eens dat de bal niet bij de gemeente ligt, maar bij de twee voetbalclubs. De Treffer '16 en TEVV moeten er samen uitkomen. Volgens de wethouder is er op de langere termijn perspectief. "Na komend seizoen volgt er nog een seizoen. En hopelijk nog veel meer seizoenen."

Maar wat is dan het kortetermijnperspectief, wilden verschillende partijen van de wethouder weten. Kan bijvoorbeeld de jeugd komend voetbalseizoen spelen op de velden in 2e Exloërmond? "Korte termijn, is heel erg korte termijn. De KNVB wil half juli weten hoe het ervoor staat en of er weer gevoetbald gaat worden in 2e Exloërmond", stelt Wind.

"De bal ligt toch echt in het dorp. Zij hebben zichzelf buitenspel gezet door niet met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. De twee verenigingen moeten er samen uitkomen. We gaan als gemeente Borger-Odoorn geen kant kiezen. Het dorp moet het zelf oppakken."

Zo'n drie weken geleden trok de gemeente Borger-Odoorn de stekker uit het voetbal in 2e Exloërmond. De gemeente verbiedt zowel leden van De Treffer'16 als TEVV komend seizoen de voetbalvelden in het dorp te betreden. Aan het besluit van de gemeente Borger-Odoorn ging een jarenlange ruzie tussen de clubs TEVV en De Treffer '16 vooraf.

