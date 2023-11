Asser raad wil veilig verlichte zebrapaden: 'Niet wachten op ongeluk'

Assen moet aan de slag om donkere zebrapaden veiliger te maken. Een raadsmeerderheid wil dat het college van B en W aan de slag gaat met de nieuwste technologische snufjes, om zebrapaden efficiënter en effectiever te verlichten voor de veiligheid van de voetganger.

Als Assen een veilige stad wil zijn, moet dat volgens de CDA-fractie ook zeker gelden voor voetgangers op zebrapaden. En voor die groep is het lang niet altijd veilig, zo constateert CDA-fractievoorzitter Ronald Witteman. "In het donker zijn oversteekplaatsen niet overal goed zichtbaar, en het wachten is op een ongeluk."

'Meer dan alleen licht'

Om ongelukken op zebrapaden te voorkomen riepen CDA, Stadspartij PLOP, GroenLinks, D66 en Lijst De Rijke verkeerswethouder Martin Rasker (VVD) in een motie dan ook op om minder goed zichtbare zebrapaden aan te pakken. "En dat gaat verder dan licht alleen. Ook de directe omgeving en het type verf spelen hierin een belangrijke rol." Zo werd geopperd om de zebrapaden van fluoriserende verf te voorzien, of de borden bij oversteekplaatsen beter zichtbaar te maken.

Assen is al bezig met een pilot in het drukke stationsgebied om daar voor fietsers en voetgangers de situatie veiliger te maken met meer verlichting, oplichtende haaientanden en andere technische snufjes. Maar dat is voor de raad niet genoeg.

Het college moet een meerjarenplan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid van alle zebrapaden, met behulp van de nieuwste technieken. Daar moet ook een kostenplaatje bij geleverd worden. Verder moeten er volgend jaar minstens drie zebrapaden als pilot worden aangepakt.

Honderd zebrapaden

Wethouder Rasker waarschuwde dat dit plan Assen 'heel wat gaat kosten'. "Want we hebben honderd zebrapaden. Als je alleen al denkt aan verlichting, dan is dat 10.000 euro per zebrapad. Maar wil je ook bouwkundig iets aanpassen, zoals verhoging van de oversteekplaats voor betere zichtbaarheid, dan heb je het al snel over 35.000 tot 50.000 euro per zebrapad. Dus dan praten we al snel over 1 tot 4 miljoen euro aan kosten."

Volgens Rasker zit de onveiligheid voor voetgangers op oversteekplaatsen 'vooral in de rechtervoet van de automobilist'. "En ook al vind ik deze motie sympathiek, verkeerskundigen zien de zebrapaden niet als grootste risico in het verkeer in de stad."