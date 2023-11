Meerderheid raad houdt voet bij stuk, bouw Nijstad-Oost moet sneller

Een meerderheid van de raad in Hoogeveen vindt nog steeds dat de bouw van Nijstad-Oost sneller kan. De huizen moeten straks verwarmd worden met waterstof, maar het gereedmaken daarvan duurt te lang vindt een groot deel van de politiek. Ze pleiten voor een andere energiebron. Het gemeentebestuur stelt dat waterstof niet het probleem is.

Met name de uitgifte van de grond, speciale erfjes met ruimte voor meerdere huizen, vertraagt de komst van Nijstad-Oost, zo stelt de gemeente. Mensen moeten samen intekenen op een erf, en dat blijkt nog geen succes. Binnenkort start de uitgifte van deze stukken grond. Hoogeveen wil de overgebleven grond aanbieden aan projectontwikkelaars. Dat zou bouw van de nieuwe woonwijk moeten versnellen.

Erfjes

"De fractie van de VVD begint er bijna in te geloven dat er toch gebouwd gaat worden", liet fractievoorzitter Ronald Klok weten. "Maar de woorden 'langzamerhand' en 'uiteindelijk' worden telkens gebruikt. En die woorden duiden niet op snelheid, maar dat moet juist wel. Er is woningnood en de huizen moeten komen."

De VVD, het CDA, Gemeentebelangen en de SGP kwamen daarom met een motie om te kijken naar mogelijkheden om de bouw van Nijstad-Oost te versnellen. Onder andere door af te stappen van waterstof en te kijken naar andere energievormen, zoals elektriciteit. "Maar als de erfjes een vertragende factor zijn, moeten we ook kijken of dat wel een goed plan is", liet Klok weten.

Grote belangen

Het gemeentebestuur zegt rekening te houden met het feit dat waterstof mogelijk voor vertraging kan zorgen. Echter is dat niet geconstateerd. Zodra de grond van de erfjes is verdeeld wil Hoogeveen pas kijken of waterstof echt een belemmering vormt voor de snelheid van de bouw van Nijstad-Oost. Waterstof blijft daarom wel de prioriteit.

In de bestaande wijk Erflanden moeten ook honderd woningen over op waterstof. Beide projecten zijn met elkaar verbonden en er spelen grote belangen. "Deze onderdelen hebben een grote samenhang met bijbehorende businesscase", liet het college eerder al weten.

Koen Meesters van de ChristenUnie benadrukte dat nogmaals. "Veel geld is naar dit project toegegaan. Wat zijn de risico's als we nu stoppen met het waterstofproject? Dat is voor de ChristenUnie een te groot risico." Zijn partij stemde daarom niet in met de motie.

'Tijd voor duidelijkheid'

Bert Otten van het CDA liet weten dat zijn partij niet tegen het gebruik van waterstof is. Hij vindt alleen dat er moet worden gekeken naar meer duurzame energievormen dan alleen waterstof. De SGP kon zich vinden in die woorden.