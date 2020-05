Geen extra onderzoek in zaak overleden peuter Ubbena

De rechtbank in Assen gaat geen nieuwe getuigen verhoren in de zaak tegen Paul den B., die wordt verdacht van doodslag op zijn 3-jarige zoontje Sven in de buurt van Ubbena. Zijn advocaat Judith Kwakman vroeg de rechtbank vandaag nog drie getuigen te mogen horen, maar dat verzoek werd afgewezen.

Sven belandde op 18 december in het Noord-Willemskanaal tussen Tynaarlo en Assen. De 40-jarige Den B. uit Utrecht heeft verklaard dat hij zijn zoontje bij het kanaal wilde laten plassen, dat ze beiden zijn gevallen en Sven daardoor in het ijskoude water is beland. Twee politieagenten konden hem uiteindelijk redden, maar op 31 december overleed hij alsnog.

Lang in het koude water

Het Openbaar Ministerie gaat niet uit van een ongeluk, maar vindt dat Den B. schuldig is aan de dood van het jongetje door op een heel donkere plek bij het kanaal met hem uit de auto te gaan. Op de eerste pro-formazitting in maart dit jaar zei de officier van justitie dat het ook onbegrijpelijk is dat hij niet meteen zelf in het water is gesprongen toen het 3-jarige jongetje erin viel om hem te redden.

Den B. heeft verklaard dat hij eerst op de kant heeft staan kijken of hij het jongetje zag. Toen dat niet zo was, ging hij zijn telefoon zoeken in zijn auto, maar die kon hij niet vinden. Vervolgens ging hij alsnog het water in om Sven te zoeken, maar tevergeefs. Terug in de auto vond hij zijn telefoon en belde hij 112. Doordat de hulpdiensten ook nog tot twee keer toe naar de verkeerde plek reden, lang de peuter zeker een half uur in het koude water.

Psychiatrisch onderzoek klaar

Kwakman had de vriendin, de moeder en een vriend van Den B. vragen willen stellen over het karakter van de verdachte om een beter beeld van hem te schetsen. De rechtbank vindt dat niet nodig, omdat de man zelf uitgebreide verklaringen heeft afgelegd en is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Dat laatste onderzoek is nog niet afgerond. De rechtbank gaat er vanuit dat het onderzoek op 2 juli klaar is. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Den B. moet zich dan ook verantwoorden voor het onttrekken van Sven aan het gezag van zijn moeder: de ex-partner van de Utrechter. Hij had de peuter op de middag van 18 december moeten terugbrengen bij haar in Utrecht. Verder wordt hij verdacht van stalking van zijn ex. Daarvoor is hij al eerder veroordeeld, maar in november afgelopen jaar heeft de vrouw opnieuw aangifte gedaan.