Raol, Ieghaor en 't Nieveen op plaatsnaamborden: politiek liekt 't wel wat

Op plaatsnaamborden in de gemeente Aa en Hunze prijkt in de toekomst mogelijk de Drentse dorpsnaam. Dus 't Nieveen in plaats van Gasselternijveen en Raol in plaats van Rolde.

Het college van burgemeester en wethouders en de hele gemeenteraad zien wel iets in een plan van VVD, GroenLinks en het CDA om te onderzoeken wat ervoor nodig is om de borden tweetalig te maken.

Steektaal in stand houden

De partijen schrijven in een motie over het belang van het in stand houden van de streektaal. Daarnaast zouden tweetalige borden aantrekkelijk zijn voor toeristen.

VVD-raadslid Jacco Fluks erkent in zijn betoog dat het plaatsen van nieuwe borden geld kost. Hij wijst er alleen op dat de plaatsnaamborden vanwege veranderende Europese regelgeving binnenkort waarschijnlijk al moeten worden vervangen.

Wat willen inwoners?

Andere Drentse gemeenten zijn al gedeeltelijk overgeschakeld naar tweetalige borden. In Noordenveld, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Coevorden word je bij het binnenrijden van een aantal plaatsen al in het Nederlands en Drents begroet. Dat lijkt de Aa en Hunzer politiek dus ook wel wat.

Wel willen de partijen eerst weten of inwoners überhaupt behoefte hebben aan het vertalen van de dorpsnamen op de welkomstborden. "Wellicht kan dat via een burgerpanel of de dorpsbelangenverenigingen worden onderzocht", zegt Fluks.

'Moi' kan twee keer