Kwart miljoen extra voor aanpak plattelandswegen in Borger-Odoorn

Gaten in de weg

Volgens hem ontstaan er hierdoor ook gevaarlijk situaties voor fietsers en wandelaars. In mei vroeg Kronenberg aandacht voor de Zijtak in Odoornerveen, waar de bermen er slecht aan toe zijn en er gaten in de weg ontstonden.

Tijdens de behandeling van de Kadernota in juni dienden vijf partijen een motie in met deze strekking, maar die heeft volgens Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn geen prioriteit gekregen. "Een motie die is ingediend door vijf partijen en gesteund is door zestien raadsleden, mag het college niet negeren. Onze plattelandswegen vertonen regelmatig tekortkomingen in het onderhoudsniveau, wat gevaarlijk is voor weggebruikers. Daarom dienen we een amendement in om deze motie alsnog op te nemen", aldus De Groot.