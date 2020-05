Raad Emmen achter extra miljoenensteun voor Wildlands en Atlas Theater

Geen inkomen, kosten lopen door

Het college van Emmen stelde voor om het Atlas Theater en dierenpark Wildlands 5,5 miljoen euro extra te laten lenen van de gemeente. Daarnaast krijgt Wildlands uitstel van het aflossen van leningen tot en met juni 2021. Ook krijgt het Atlas Theater een subsidie van 890.000 euro eerder dan was gepland.

Uit een eerste analyse blijkt dat Wildlands Adventure Zoo, waaronder het theater en het dierenpark vallen, acht miljoen euro verlies lijdt door de coronacrisis. Sinds halverwege maart liggen de inkomsten stil en lopen de kosten wel door. Wildlands is sinds afgelopen maandag wel weer open, maar mag eerst maar de helft van het maximaal aantal bezoekers naar binnen laten.

'Gelet op het belang akkoord'

"Het is ons Emmens beeldmerk dat goed bezig was na de reddingsoperatie van vorig jaar", aldus fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie. "Maar waar helaas opnieuw hulp nodig is. Dat wij dat wederom bieden, vind ik terecht. Er is sprake van een omvangrijke en ongekende overmachtssituatie."

Het college vroeg om de raad geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voorstel. Dat ging D66 in ieder geval te ver. "De vraag komt wel een keer: Hoe ver wil je gaan en wat heb je er voor over? Welke andere keuzes maak je dan? Het geld zal ergens vandaan moeten komen", betoogt Carmen Hoogeveen. "Maar gelet op het belang, gaan we hier wel mee akkoord."

Noodzakelijk kwaad

Het financiële belang van de gemeente in de dierentuin is ruim tachtig miljoen euro. Dit betreffen leningen, maar ook een aandelenpakket van tien miljoen euro en de rekening courant krediet van dertien miljoen euro. "Elke tegenvaller, raakt ons meteen", aldus Johan Scheltens van de VVD. "Omdat Wildlands geen enkele financiële buffer heeft, maar de gemeente Emmen heeft die buffer ook niet. Laten we enorm voorzichtig zijn en er ook een langetermijnvisie op hebben."

Wakker Emmen ziet de steun als noodzakelijk kwaad. "We kunnen dit onmogelijk weigeren, want anders gaan ze alsnog failliet. Wildlands en het Atlas Theater kunnen hier niets aan doen", vindt Aimée van der Ham. Coalitiegenoot PvdA is het daarmee eens. Anita Louwes: "We kunnen niet anders dan de helpende hand toe steken. Wel bezorgt het ons een vervelend gevoel, dat het risicoprofiel (kans dat gemeente geld kwijtraakt) weer tijdelijk verhoogd wordt."

Dieren adopteren?

De PVV stemde tegen en vroeg zich af er geen aandelen aan inwoners uitgegeven kunnen worden en of er geen dieren geadopteerd kunnen worden. Wethouder Jisse Otter daarop: "Wat krijgen mensen daar dan voor terug? Wij hebben ook een aandelenpakket van tien miljoen euro waar we geen dividend op krijgen. Je zou er dan bijvoorbeeld een gratis abonnement aan kunnen koppelen, maar gaat ook weer ten koste van de opbrengsten. Dat is een lastig dilemma."

"Het idee van dieren adopteren zal ik weer eens opperen. Wellicht kan ik dan een ottertje adopteren", lacht hij.

De gemeente hoopt vurig op een tegemoetkoming van het Rijk. De grootste dierenparken hebben namelijk een claim neergelegd vanwege inkomstenderving door het coronavirus. Otter is hoopvol. "Mijn verwachting is wel dat er een bijdrage vanuit het Rijk komt voor dit type parken. Wij zijn eigenaar van Wildlands, maar er zijn veel parken die niet een gemeente als eigenaar hebben. Ik denk wel dat de overheid wel wat moet doen, omdat er anders overal parken gaan omvallen."

