'Nu doorpakken met Omnibaan Dalen'

Inmiddels zo'n zes jaar dromen sportliefhebbers in Dalen er al van: een geasfalteerd en deels ook met kasseien aangelegd uitdagend en vooral bochtig parcours voor onder anderen wielrenners, skeeleraars en hardlopers. De komst van de omnibaan, zoals het project heet, lijkt nu een forse stap dichterbij. "Nú is het zaak dat we doorpakken."

Volgens Sabine Blaauwgeers van Stichting Omnibaan Dalen is het de komende tijd erop of eronder, voor deze nieuwe sportaccommodatie. "De afgelopen periode zijn er in opdracht van de gemeente Coevorden verschillende onderzoeken uitgevoerd. We weten nu dat de aanleg van het parcours technisch haalbaar is en dat er ook op het gebied van archeologie-onderzoek weinig problemen zijn. Een flora- en faunaonderzoek is recent ook afgerond, de resultaten daarvan wachten we af. Als ook die studie er goed uitziet, kunnen we verdere stappen zetten."

Maar groen licht na de verschillende onderzoeken betekent nog niet dat de omnibaan meteen aangelegd kan worden. "We zullen dan als organisatie vooral moeten gaan kijken naar de financiële kant van de zaak. Er zijn ondernemers uit het dorp die mee willen werken met de aanleg, maar we zullen toch ook extra geld nodig hebben vanuit fondsen, de gemeente en misschien ook de provincie."

Een NK- en WK-waardige baan

De omnibaan moet een parcours van ruim 1800 meter lang worden, bij sportpark 't Grootveld aan de Dalerveensestraat in Dalen. Het traject ligt dan in meerdere bochten direct ten oosten van de voetbalvelden van VV Dalen. Momenteel liggen er deels al sintelbanen, in een gebied dat volgens Blaauwgeers niet overdreven wordt onderhouden.

"Het nieuwe parcours betekent wat ons betreft een enorme verbetering voor het hele gebied, waardoor het ook aantrekkelijker wordt voor wandelaars."

Bij het ontwerp van de vijf meter brede baan is volgens haar contact geweest met onder meer sportorganisatie NOC*NSF. "Want we willen wel een NK-, EK- en WK-waardige baan, die voldoet aan alle eisen en bijvoorbeeld obstakelvrij is. Qua lengte moet de baan geschikt zijn voor officiële wielerevenementen. Ons doel is om hiermee op den duur Dalen weer op de kaart te zetten als wielerdorp, zoals het vroeger ook was."

'Voor veel sporters interessant'

Verschillende sportverenigingen in het dorp, van voetbal tot tennis en judo, zijn bij het project aangehaakt, vervolgt Blaauwgeers. "Want de omnibaan kan een bredere rol vervullen voor iedereen die gezond en fit wil blijven. Het moet voor alle sportievelingen een uitdagend parcours worden om je op uit te leven." Ook voor de gehandicaptensport kan de nieuwe baan volgens haar een belangrijke rol spelen.