Zuidlaardermarkt gaat niet door

"Een moeilijk besluit, waarmee we één van de gezelligste evenementen in Noord-Nederland afblazen", schrijft burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo. "Alles lijkt er echter op dat de Zuidlaardermarkt in oktober niet gehouden kan worden", doelt hij op de verwachting van het Ministerie van Volksgezondheid dat grote evenementen pas plaats kunnen vinden zodra er een vaccin is.

"Als de Zuidlaardermarkt al zou mogen plaatsvinden, dan moet deze onder andere worden vormgegeven volgens de anderhalve-meter-richtlijn", vervolgt hij. "Ik heb weinig fiducie in de maatregelen die we hiervoor als organisatie kunnen treffen, zonder dat dit ten koste gaat van het unieke karakter van de Zuidlaardermarkt." Ook het feit dat er mensen uit heel Europa komen is een bezwaar voor Thijsen.

Ook geen landbouwbeurs en feesttent

De markt is al achthonderd jaar oud en wordt standaard op de derde dinsdag van oktober georganiseerd, maar gedurende de hele voorgaande week zijn er ook al tal van activiteiten in het dorp. De paardenmarkt en de vier kilometerslange warenmarkt worden door bezoekers vanuit heel Europa bezocht, gaan dus niet door, dat geldt ook voor de geplande landbouwshow met trekkers en landbouwmachines op de Brink. De feesttent staat er ook niet in oktober.

Of de overige activiteiten, zoals de kermis en het straattheaterfestival wel door kunnen gaan is nog niet duidelijk. Organisatie en gemeente moeten daar nog een beslissing over nemen. De kermis zou eventueel door kunnen gaan, omdat die op zichzelf veel minder publiek trekt.

Lange geschiedenis

Het oudste verhaal over de Zuidlaardermarkt, dateert volgens Stichting Evenementmarkt Zuidlaren (SEZ), uit het jaar 1232. De stad Groningen werd aangevallen door Drenten. De Groningers zouden in de tegenaanval zijn gegaan en de belegeraars terugdrongen tot in Zuidlaren, waar op dat moment een markt was. Toch wordt er volgens SEZ tegenwoordig getwijfeld aan dit verhaal. Het is aannemelijker volgens de stichting dat de eerste markten in Noordlaren waren. Na de Tweede Wereldoorlog is besloten dat de eerste markt in 1201 plaatsvond.

