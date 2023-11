Dorpshuizen Midden-Drenthe blij met extra budget voor verduurzaming

Lange weg

Midden-Drenthe wilde in eerste instantie twee ton vrijmaken voor dorpshuizen om in 2024 te verduurzamen. De jaren erna was de intentie er wel om elk jaar weer opnieuw twee ton te investeren, maar concreet was het nog niet. De politiek kwam in actie en de wethouder kwam met een toezegging voor extra budget de komende jaren. Het extra geld komt uit de opbrengst van het zonnepark Leemdijk bij Smilde, dat in bezit is van de gemeente.