Vitesse '63 moet in duel van 7 minuten voorsprong zien vast te houden

Het duel in de derde klasse D werd gestaakt in de 83ste minuut vanwege een ernstige blessure van Jeroen van den Berg. De net ingevallen spits brak bij een duel zijn enkel op drie plaatsen en moest naar het ziekenhuis. Drie kwartier later werd besloten om de wedstrijd definitief te staken bij een stand van 3-2 in het voordeel van Vitesse '63.