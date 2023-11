Reparatie A28 bij Assen duurt nog hele dag

De A28 bij Assen-Noord in de richting van Groningen zal nog de hele dag dicht zijn. "Afgelopen nacht is het grote gat gerepareerd, maar we moeten nu laagje voor laagje nieuw asfalt aanbrengen. Dat duurt lang", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Tijdens opruimwerkzaamheden na het ongeval van gisterochtend bij Assen-Noord, ontdekte Rijkswaterstaat per toeval dat een deel van het talud van het viaduct bij de afslag was weggespoeld. De oorzaak hiervan was de hevige regenval van de afgelopen weken. De verwachting was dat de weg vanmiddag om 13.00 uur weer hersteld zou zijn, maar dat gaat dus niet lukken.

Slechte weersomstandigheden

Rijkswaterstaat wijt de vertraging van de herstelwerkzaamheden onder andere aan slecht weer. Bij verdere inspectie bleek ook dat de middengeleider moet worden gerepareerd en er nieuwe belijning op het wegdek moet worden aangebracht.

"Het is echt een geluk bij een ongeluk dat we dit hebben ontdekt, want het gat was erg groot. Weginspecteurs controleren dagelijks de wegen, maar hebben dit niet kunnen zien. Het is domme pech en waarschijnlijk ook heel snel gegaan", aldus Rijkswaterstaat. "Waarschijnlijk is de schade begonnen met een klein gaatje. Als het dan veel regent, ontstaat er zogenoemde uitspoeling. Dat kan heel snel gaan. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als een zware vrachtwagen over zo'n zwakke plek rijdt."