Dief gaat er met fooienpot Brownies & downieS Assen vandoor

Ze zitten in zak en as bij lunchrestaurant Brownies & downieS in Assen. Een dief heeft gisteren de fooienpot meegenomen.

"Een Engelssprekende man bestelde rond 11.00 uur een coffee to go. En toen ik me omdraaide om de bestelling te maken, moet hij de fooienpot binnen dertig seconden in zijn tas hebben gedaan", zegt eigenaar Peter Potjer.

"We balen er flink van, want het is een hele speciale fooienpot in de vorm van een broodje hamburger", vertelt hij. "Het was een afscheidscadeau van een van onze bijzondere medewerkers. Die werkte al vanaf het begin bij ons."

Het meisje verhuisde naar een instelling in Haren, en dat was niet meer te combineren met het werk in Assen. "Ze was gek op hamburgers", vertelt Potjer. "Daar stond ze bij ons ook om bekend."

Toen haar ouders vroegen naar een afscheidscadeau hoefde het personeel niet lang na te denken, want ze konden wel een mooie fooienpot gebruiken. "En op haar laatste dag kwam ze aan met een hamburgerfooienpot."