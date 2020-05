Sterftecijfer in Drenthe nauwelijks gestegen in coronatijd

In Drenthe zijn van 9 maart tot en met 10 mei gemiddeld even veel mensen overleden als in de eerste tien weken van dit jaar: de periode voor de coronacrisis. Alleen in gemeente De Wolden lag het sterftecijfer hoger.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in Noord-Brabant en Limburg zijn veel gemeenten waar het sterftecijfer twee keer zo hoog is. Datzelfde geldt voor een gebied rond de Veluwe en het West-Nederland. De oversterfte in Drenthe bedroeg op basis van cijfers die nu bekend zijn 8 procent.

Oversterfte

Het CBS maakte tijdens de coronaperiode wekelijks bekend hoeveel sterfgevallen er waren, de zogenoemde oversterfte.

Landelijk gezien waren het vooral sterfgevallen van ouderen die de oversterftecijfers lieten stijgen. "In week 11 tot en met week 19 overleden relatief gezien vooral meer 75- tot 90-jarigen dan zonder corona-epidemie was te verwachten", meldt het CBS. "De sterfte in deze leeftijdsgroep lag gemiddeld 42 procent hoger dan verwacht."

Ook zijn er meer mannen overleden dan gewoonlijk, dat geldt voor alle leeftijdsgroepen.