Lexi (12) is Miss Ganzenhoedster van Coevorden: 'Kan het nog steeds niet geloven'

'Ik heb er gewoon vriendinnen bij'

"Ik had het echt niet verwacht dat ik zou winnen", zegt Lexi, vlak na de bekendmaking. ''En ik kan het eigenlijk ook nog steeds niet geloven. Ik ben heel erg blij." Van de regen heeft ze maandag geen last gehad, zegt ze. "Nee hoor, ik ben nu miss, dus dan is alles goed. En het was afgelopen dagen met de andere meisjes die met de verkiezing meededen supergezellig. Eigenlijk heb ik er gewoon vriendinnen bij. We hebben veel gelachen."

Lexi, Niek en Sara mogen als Ganzenhoeders een jaar lang Coevorden vertegenwoordigen. Zo zullen ze prominent aanwezig zijn bij allerlei culturele en sportieve activiteiten en bij officiële momenten. De eerstvolgende officiële bijeenkomst dient zich over een week al aan: de intocht van Sinterklaas.

Met de verkiezingen sloot Coevorden vandaag de Ganzenmarkt voor dit jaar af. Het hele weekend, vanaf vrijdagavond stond de stad in het teken van het feest, waarbij bezoekers konden genieten van onder meer een vuurwerkshow, de kermis, muziekoptredens en hardloopevenement De Ganzenloop.

De organisatie is tevreden over het evenement. "Het was een groot succes, durven we wel te stellen", zegt voorzitter Janneke Knegtering van Stichting Ganzenmarkt Coevorden.

'Dansen in de regen'

"Voor het eerst hadden we dit jaar een officiële opening vrijdagavond, met aansluitend vuurwerk. Op zaterdagmiddag stond een hele groep jongeren te dansen in de regen op het marktplein, tijdens optredens van verschillende tiktokkers. En ook de Ganzenloop, het wandel- en hardloopevenement op zondag, verliep prima. Dat element houden we er voor volgend jaar ook in."

In de loop van de dag werd wat onstuimiger weer voorspeld, met regen en wind. Knegtering: "Uiteindelijk hebben we alles gewoon door kunnen laten gaan, maar hebben we het programma iets ingekort. Aan de andere kant, een beetje guur weer, een beetje regen en een beetje kou, dat hoort ook gewoon bij de Ganzenmarkt. Regen of niet, wij maken er hier in Coevorden een feestje van."

'Dikke complimenten voor de organisatie'

Wat burgemeester Renze Bergsma betreft verdient de organisatie "dikke complimenten" voor de geslaagde editie van 2023. "Het was fantastisch, een knap stukje werk. Het hele evenement is nagenoeg vlekkeloos verlopen, ik ben trots op dit mooie volksfeest." Volgens de burgemeester was het evenement ten opzichte van vorig jaar weer iets verbeterd. "Ik heb meer activiteiten en meer promotie gezien, heel goed."

De Ganzenloop was dit jaar voor het eerst in een nieuw jasje gestoken. Voor het eerst konden deelnemers zondag wandelen of hardlopen naar Coevorden, met als vertrekpunt één van de vroegere gemeentehuizen in Zweeloo, Dalen, Oosterhesselen of Sleen. Er was ruimte voor maximaal driehonderd deelnemers, dat aantal was vooraf al snel bereikt. Ook de burgemeester deed zelf mee, samen met zijn dochter.

"Het was een mooie nieuw element, dat ook nog eens voor extra verbinding tussen Coevorden en de dorpen zorgt. Wat mij betreft moeten we kijken hoe we er volgend jaar voor zorgen dat meer mensen mee kunnen doen aan dit evenement."