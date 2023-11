Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Lichtjesavond in Assen

Speelgoedbeurs in Dalen

Wie nog op zoek is naar nieuw speelgoed, of van zijn oude speelgoed af moet, kan zaterdag terecht in Dalen. Daar kun je aan De Weme 's ochtends je oude speelgoed inleveren, en aan de hand van een puntensysteem 's middags nieuw speelgoed uitzoeken. Aan het einde van de dag kunnen kinderen het overgebleven speelgoed gratis meenemen. Deelname, ruilen en het ophalen is bovendien ook nog eens volledig gratis.

Kunstzinnige wandeling in Diever

Slachtvisite in Schoonebeek

Vlinders in de buik in Roden

In Roden loopt de temperatuur dit weekend wat hoger op. Tenminste, dat is de bedoeling bij de tweede editie van het speeddate-event in hotel Onder de Linden. Begin dit jaar kwamen er meer dan honderd vrijgezellen af op de eerste editie, waarin ze elkaar in rondes van drie minuten ietsjes beter leerden kennen. Op zaterdag tussen 20:00 uur en 21:00 uur is het de beurt aan mensen in de leeftijdscategorie van 18 t/m 34 jaar. Later op de avond mogen de mensen tussen de 35 en 49 jaar met elkaar in gesprek. Een dag later, op zondag 12 november is de zaal van 16:00 tot 17:00 uur gereserveerd voor de mensen van 50 tot 64 jaar. De 65+'ers gaan ook met elkaar in gesprek. Kosten: 10 euro, inclusief een consumptie.