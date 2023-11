Prins Carnaval trekt vanaf vandaag de portemonnee: 'Tot wel 3500 euro'

11 november. Dan denk je waarschijnlijk snel aan lampionnetjes, zingende kinderen en snoep. Maar 11 november is ook de dag dat het nieuwe carnavalsseizoen van start gaat en een nieuwe Prins Carnaval wordt gekozen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

In Drenthe viert (voornamelijk) Zuidoost-Drenthe carnaval. In de gemeente Emmen zijn vijf verenigingen die rond deze tijd beginnen aan een nieuw seizoen. Dat doen ze overigens niet allemaal tegelijkertijd. "Anders kan je ook niet bij elkaar op bezoek komen", zegt bestuurslid Wim Bos van De Veentrappers uit Zwartemeer. De Veentrappers houdt over twee weken een feestavond en viert daarbij meteen het vijftigjarig bestaan.

'Kans dat je het wordt, is klein'

De meeste verenigingen trappen rond 11 november af, omdat carnaval iets heeft met het getal elf. Elf verwijst naar het gekkengetal en het aantal leden van 'de raad van elf'. Onder meer 't Stiekelzwien uit Barger-Campascuum gooit vandaag de voetjes van de vloer. Hoogtepunten van de avond zijn het aftreden van de oude prins - dat gebeurt altijd op ludieke wijze - en het aantreden van een nieuwe Prins Carnaval.

Het aanwijzen van een nieuwe prins gebeurt bij iedere vereniging net weer even anders. In Zwartemeer moet de huidige prins een nieuwe aanwijzen, met als enige voorwaarde dat de nieuwe heer uit het dorp komt. "Dat is best wel uniek", zegt Wim Bos van het bestuur. "Want de kans dat je het wordt, is op deze manier erg klein."