De Nieuwe Veste in Coevorden komt met ontwerp nieuwe school: 'Stoer van buiten, vriendelijk van binnen'

Op dit moment verwacht de school een stabiel leerlingenaantal rond de 1.200 leerlingen te behouden. Sulimma: "Mocht de school in de toekomst in het aantal leerlingen weer gaan groeien, dan hebben we daar in dit ontwerp ruimte voor." Het ontwerp is zo ingericht, dat er later op een goede manier zeven lokalen bijgebouwd zouden kunnen worden.

'De Nog Nieuwere Veste'

Of de school dan straks de 'Nog Nieuwere Vesting' of 'De Nieuwste Veste' gaat heten? Veenvliet: "Laten we het eerst toch maar op de vertrouwde naam houden. Duidelijk is in ieder geval dat we op de nieuwe plek een steviger binding met de vesting hebben. Wat er met de huidige schoollocatie aan de Van Heeckerenlaan in de toekomst gaat gebeuren, is volgens Huizing nog niet bekend. Eind dit jaar moet daar meer duidelijkheid over komen.