Fries bedrijf bouwt drijvend zonnepark op zandwinplas in Beilen

De gemeente heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor de aanleg van het park op de plas van Beugel Infrastructuur. Van de opbrengst van het park gaat een deel terug naar de inwoners volgens wethouder Jan Schipper. "Wij streven bij de aanleg van een zonnepark naar lokaal eigendom, of het storten van een bedrag in een gebiedsfonds. Op deze manier hebben inwoners direct of indirect profijt van een zonnepark bij hen in de buurt. Het zonnepark wat GroenLeven ontwikkelt bij De Mussels voldoet aan deze eis. Wij werken dus ook graag mee aan dit initiatief."

Park op water scheelt grondgebruik

De aanleg van het park moet nog dit jaar plaats vinden. Voor de eigenaar van de plas is het ook en manier om de zandwinplas op een andere manier te gebruiken en inkomsten te genereren. In totaal gaat het straks om zestien megawatt aan energie.

GroenLeven heeft in Drenthe meerdere zonneparken in beheer. Op Groningen Airport Eelde bijvoorbeeld. En in Tynaarlo is nog een zonnepark op water. Eigenaar Beugel Infrastructuur heeft ook zonnepanelen aangeschaft voor het dak van het bedrijfsgebouw. Het project op water scheelt ook gebruik van gronden volgens GroenLeven.