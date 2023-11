Lampionnenfeest van herkenning voor dementerende ouderen in Eelde

Tientallen kinderen van OBS De Veenvlinder in Eelde zongen vandaag Sint-Maartenliedjes voor én met dementerende ouderen. Een jarenlange succesformule waar zowel jong als oud vrolijk van wordt.

Met hun zelfgemaakte lampionnen schuivelen de kinderen voorzichtig de huiskamer van verpleeghuis De Duinstee binnen. Het is ook wel een beetje spannend: zingen voor allemaal onbekende opa's en oma's.

'Bewoners leven helemaal op'

Dat geldt helemaal als de ogen van de bewoners van het verpleeghuis allemaal op je gericht zijn. Zij zitten al ruim van tevoren in een kring klaar. Zo vaak krijgen ze geen zingende kinderen op bezoek. Dit is dus een speciale dag.

"De mensen hier leven wat in hun eigen wereld, in het verleden", legt verzorger Anja Bonder uit. De ruimte waarin ze staat is volledig ingericht als een huiskamer uit de jongere jaren van de bewoners. Op een bijzettafel staat een draaitelefoon en aan de muur hangen blauw met witte tegeltjes.