Afgelopen nacht reeks vernielingen van auto's op viertal carpoolplaatsen

Afgelopen nacht hebben op verschillende plekken in Drenthe vernielingen aan auto's plaatsgevonden. In totaal zijn van, voor zover nu bekend is, acht wagens op vier carpoolplaatsen in Drenthe ruiten ingeslagen. Tussen 06.30 en 07.00 uur vanochtend ontving de politie de eerste melding.

Op carpoolplaatsen Gieten P+R en Eelde/De Punt zijn allebei drie auto's het doelwit van vernieling geworden. Bij P+R Assen Zuid en Bareveld/Wildervank N33 zijn ook twee auto's beschadigd.

Aangifte doen

De politie onderzoekt op dit moment of het om inbraken of vernielingen gaat. Ook houdt de politie rekening met het scenario dat er een verband is tussen de vernielingen.