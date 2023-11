'Nu vast nadenken over woningbouw in Schoonoord'

Om straks een flinke slag te kunnen slaan met nieuwbouwhuizen voor starters in Schoonoord, is het van belang om nú al met de eerste plannen te komen. Dat stelt Dorpsbelangen Schoonoord. Recent vonden de eerste voorbereidende gesprekken plaats.

"Zoals momenteel in wel meer dorpen aan de hand is, zijn er al jaren niet echt veel geschikte huizen bijgekomen voor deze doelgroep", zegt voorzitter Erik van Eekelen van Dorpsbelangen. "Sporadisch komt er wat bij, maar het is nu toch echt een keer tijd dat we een flinke klap maken. We zijn een groeiregio geworden en we zien dat scheefwoners minder snel doorstromen, omdat ze geen goede alternatieve huizen kunnen vinden."

Kansen op oude schoollocaties

De kans om een groter aantal huizen toe te voegen, gaat zich op den duur voordoen in Schoonoord. In februari nam de gemeenteraad van Coevorden het besluit tot de bouw van een nieuw complex voor de twee scholen in het dorp: de S. J. Burgemeester van Royenschool en De Slagkrooie. Dit nieuwe schoolcomplex, dat op een later moment uitgebouwd moet worden tot een zogeheten multifunctioneel centrum, komt aan de zuidkant van het dorp te staan, aan de Sportparklaan.

Van Eekelen: "Nu dat besluit is genomen en de voorbereidingen worden getroffen, is het goed om meteen ook na te denken over de schoollocaties die vrijkomen." Volgens Dorpsbelangen is vooral de huidige plek van basisschool de Slagkrooie aan de Ringstraat zeer interessant. "Dit is een centrale plek in het dorp. De locatie biedt volgens ons veel mogelijkheden om er een mooi nieuw wijkje te realiseren." Hoeveel woningen hier zouden kunnen komen, vindt hij nog lastig in te schatten.

Eerste bijeenkomsten

Op uitnodiging van corporatie Woonservice en de gemeente Coevorden zijn er inmiddels twee bijeenkomsten geweest, één voor omwonenden en één specifiek voor jongeren in Schoonoord. Van Eekelen: ''Alle opmerkingen en ideeën die daarbij naar voren kwamen, worden meegenomen in de verdere planvorming. We zijn er tevreden over dat we als dorp in zo'n vroeg stadium al betrokken worden, zodat we straks een plan hebben dat goed past bij de woningbehoefte."

Zo zijn er wensen in het dorp over het soort woningen en de prijsklassen, maar ook over de inrichting van het terrein. "Eén opmerking ging bijvoorbeeld over het huidige speelterrein bij de school. Dat terrein wordt ook buiten schooltijd veel door jeugd uit de buurt gebruikt. Dus dan is de vraag: haal je dat straks weg, of juist niet? Of valt er te denken over een alternatieve speelplek in de buurt. Dat soort gesprekken voeren we nu."

Begin volgend jaar komt Woonservice, in samenspraak met Dorpsbelangen, met een stedebouwkundig plan, zo is de bedoeling. Vervolgens is de gemeenteraad nog aan zet.

