Provincie: volg tijdens Pinksteren spelregels in de Drentse natuur

Het is deze lente drukker dan anders in de Drentse natuur. Door de coronamaatregelen en het mooie weer zijn de natuurgebieden een geliefde bestemming. Dat gaat gepaard met meer overlast: afval, loslopende honden, lawaai en vernielingen.

De provincie Drenthe roept daarom samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap op om de regels in de natuurgebieden na te leven. Er wordt toezicht gehouden, wie zich niet aan de regels houdt wordt hierop aangesproken en kan een boete ontvangen.

In het Pinksterweekend kan de Drentse natuur naar verwachting op veel bezoekers rekenen. Gedeputeerde Henk Jumelet: "In onze natuurgebieden is genoeg ruimte voor mensen die willen ontspannen en genieten van de natuur. Over het algemeen houden bezoekers zich goed aan de bestaande spelregels en de richtlijnen van het RIVM. Helaas zijn er ook situaties waaruit anders blijkt. Daar vragen we nu aandacht voor."

Eerder liet Uko Vegter, Hoofd team Natuur en Landschap van Het Drentse Landschap, zijn zorgen al weten vanwege de achtergelaten troep, de vernielingen en het wandelen en varen buiten paden.

Afstand houden en ruimte zoeken

De regels zijn er voornamelijk voor om het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te verkleinen. Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat de dieren in het broedseizoen geen gevaar lopen. Dit zijn de belangrijkste regels:

Vermijd drukte en zorg dat je anderhalf meter ruimte geeft aan tegemoetkomende of passerende mensen;

Geef elkaar de ruimte, maar blijf wel op de paden;

Laat afval niet achter in de natuur;

Bezoek natuurgebieden tussen zonsopgang en zonsondergang.

Minder bekend gebied

Bert Hummelen, provinciehoofd Staatsbosbeheer in Drenthe, geeft aan dat het geregeld druk is op enkele populaire plekken. "Maar er valt in Drenthe nog zoveel meer moois te beleven. Zoek dus eens een minder bekend gebied op, of ga eens op een ander tijdstip."

Boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten ziet dat het broedseizoen nog volop bezig is. "Veel vogels zitten nog op eieren of hebben kleine jongen. Zeker de op de grond broedende soorten zoals nachtzwaluw of veldleeuwerik zijn extra kwetsbaar. Ik vind het prachtig als ik anderen zie genieten van de natuur. Mensen zijn van harte welkom, maar ik wil iedereen wel oproepen om op de paden te blijven en honden aan de lijn te houden. Alleen dan kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van deze prachtige natuur."