Zangkoor De Lofstem heeft gemiddelde leeftijd van boven de 90 jaar: 'Het gaat heel mooi'

Ze zingen de sterren van de Drentse hemel, de leden van Zangkoor De Lofstem van woonzorgcentrum Olden Kinholt in Hoogeveen. Het koor heeft een gemiddelde leeftijd van meer dan negentig jaar, maar de stem is nog lang niet zoek.

Henriette van der Zwaag, verzorgende in Olden Kinholt, heeft het koor een jaar geleden opgericht. De bewoners keken na het eten altijd naar Nederland Zingt, en zongen dan uit volle borst mee. Vanuit dit spontane gezang, ontstond het idee. "We hebben al meerdere keren opgetreden met het koor, ook al een paar keer buiten de deur, en als je dan ziet hoe die mensen glunderen, allemaal mooi in pak en met een corsage op: dat maakt mij blij."

Sociaal gebeuren

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door sfeermaker Aaldert Otten. Het koor begon met 8 leden, inmiddels zijn het er maar liefst 22. "Het verbindt ook, de muziek. Het is een sociaal gebeuren", zegt Henriette.

En soms bevordert het de gezondheid van mensen. "Zo hebben we een mevrouw die vaak last van de longen heeft. Zingen is dan heel goed." Daarnaast roept zingen oude herinneringen op. "Laatst zongen we een lied, waarvan een bewoner zei: dat vond mijn man altijd zo mooi."

Hilda Eleveld is een van de bewoners die volop van het zingen geniet. "Het is gewoon heel leuk om samen te zingen. En het is gezellig." Ook J.B. Sixma geniet met volle teugen. "Vroeger zat ik ook altijd in koren, en toen zeiden ze altijd dat ik door moest met zingen. Nou, dat doe ik met veel plezier. Het gaat heel mooi."