Verdwijnende voorzieningen in de regio: wat wil de politiek eraan doen?

Ondertussen op de markt in Emmen

Straks meer over voorzieningen. Eerst tijd voor de volgende vraag: Hoe is de stemming in Drenthe? Zitten provinciegenoten überhaupt een beetje te wachten op de verkiezingen? Ons politiek verslaggeversduo van dienst parkeert de stembus op de markt in Emmen en peilt de stemkoorts.

Daar is een groot deel van de bezoekers vast voornemens om te gaan stemmen. "Zeker, omdat ik vind dat je je stemrecht moet gebruiken", zegt een vrouw in bruine jas. Maar dan is het nog de vraag waarop. "Ik ben eigenlijk altijd voor GroenLinks", zegt een andere vrouw. "Juist voor het milieu en de minderheden. Maar nu komt PvdA erbij en dan hoop ik maar dat ze er het beste van maken."

'Geen vertrouwen'

Dat kiezen wordt door sommigen uitgesteld tot de laatste dag voor de verkiezingen. Als verslaggever Stijn Steenhuis een man met bril dan toch vraagt om een keuze te maken zegt hij: "Jemig, nou wordt het moeilijk. Moet ik nou eerlijk antwoorden? Ik vind het een zooitje." Een andere man voegt toe: "Ik zal je heel eerlijk zeggen: ik heb geen vertrouwen in de politiek." Gaat hij morgen wel naar de stembus dan? "Ja, anders moet je je mond houden."

Wat vinden de partijen

Het begrip voorzieningen is best wel breed. Je ziet in partijprogramma's dan ook dat politieke partijen hier verschillend naar kijken. We legden ze in het KiesKompas de volgende stelling voor: De overheid moet meer geld uitgeven aan voorzieningen in de regio, ook als er dan minder geld is voor voorzieningen in grote steden. Partijen kunnen kiezen voor helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens of geen mening.

BoerBurgerBeweging (BBB) is het hier helemaal mee eens en strijdt voor het behoud van zwembaden, pinautomaten en dorpsfeesten in de buurt. Net als de ChristenUnie. Die vindt dat we een basisniveau van collectieve voorzieningen moeten hebben om alles leefbaar te houden. Ook BVNL, CDA en Volt zijn het helemaal eens met de stelling. En D66, NSC, PvdD, VVD, SGP, 50PLUS en JA21 zeggen het ermee eens te zijn.

'Niet ten koste van de rest'