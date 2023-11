Gemeente Aa en Hunze laat onafhankelijk onderzoek doen naar bodem Grote Moere

De gemeente Aa en Hunze laat de bodem van de Grote Moere bij Grolloo onderzoeken door een onafhankelijk bureau. Dat heeft burgemeester Anno Wietze Hiemstra toegezegd in een gesprek met verontruste inwoners van het dorp.

Aa en Hunze liet eind oktober het dempen van de voormalige zandwinningsplas stilleggen, nadat uit onderzoek van een groep inwoners bleek dat Staatsbosbeheer tien jaar lang zonder vergunning grond in de Grote Moere heeft gestort.

Zorgen over verontreiniging

Inwoners van Grolloo maken zich zorgen over mogelijke verontreiniging van de plas en zijn blij dat de gemeente onderzoek laat doen naar de bodem. "Er moet niet alleen onderzoek worden gedaan aan de oppervlakte, maar ook op 18 meter diepte", zegt Oncko Burghgraef, van de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDOG). "We willen weten of de plas op die diepte verontreinigd is."

"Er zijn zorgen bij de inwoners van Grolloo en die nemen we serieus. Ook wij willen weten hoe het zit", reageert een woordvoerder van Aa en Hunze op de vraag waarom er bodemonderzoek wordt gedaan. Inwoners van Grolloo zullen volgens de woordvoerder worden betrokken bij de keuze van het onderzoeksbureau.

Waterkwaliteit ook onderzocht

Eerder maakte Waterschap Hunze en Aa's bekend de waterkwaliteit in de Grote Moere te onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek worden waarschijnlijk volgende week bekend. Daaruit zou onder meer duidelijk moeten worden of er chemische stoffen in de plas zitten.

VDOG laat weten de onderzoeksresultaten van het waterschap niet serieus te zullen nemen. "Het waterschap is verantwoordelijk voor en moet toezicht houden op alles wat er onder de waterlijn plaatsvindt. Een slager die zijn eigen vlees keurt dus."

'Geen overbodige luxe'

Dat nu ook de gemeente een onderzoek laat uitvoeren, is volgens Aa en Hunze geen overbodige luxe. "In overleg met de inwoners van Grolloo is gekozen om, naast het onderzoek van het waterschap, ook een extra onderzoek te doen om zeker te weten wat er is gestort", aldus de woordvoerder van de gemeente.

"Het is dus vooral een extra stukje zekerheid en bevestiging. Bovendien onderzoekt het waterschap de waterkwaliteit. Wij willen nu ook een bodemonderzoek doen."

Werk blijft stilliggen

Het is de bedoeling dat de Grote Moere in de toekomst een natuurrecreatiegebied wordt. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden bij de plas in 2026 afgerond moeten zijn, maar Staatsbosbeheer gaf al eerder aan veel meer jaren nodig te hebben.