Bedrijfskavels, kunstgras en padel: iedereen scoort bij reconstructie sportpark Bargeres

Een plan, drie keer winst. De voetbalvereniging en de tennisclub van Bargeres dokterden samen met architect Hendrik Klinkhamer een plan voor de reconstructie van hun beide sportparken. Resultaat: iedereen scoort. De voetbalclub is straks twee kunstgrasvelden rijker, de tennisvereniging krijgt zijn padelbanen en bedrijvenpark Waanderveld kan uitbreiden met vier bedrijfskavels. "Het mes snijdt mooi aan drie kanten", lacht Klinkhamer.

Een kleine tien jaar geleden gooide de voetbalvereniging van Bargeres al eens een balletje op. Uitbreiding met een kunstgrasveld zou wellicht lukken met behulp van braakliggende kavels van het aangrenzende Waanderveld. "Met dat plan hebben we bij de gemeente aangeklopt", vertelt voorzitter Peter Santing. "De vastgoedmarkt lag op zijn gat en op het Waanderveld lagen nog vele kavels vrij."

De gemeente ziet er op dat moment niets in, maar de wens blijft. Een kunstgrasveld stelt de club in staat om alle leden doordeweeks te laten spelen. "Voor nu lukt dat ook wel, maar het is een enorme puzzel." Want een van de velden staat bekend als de 'zandbak', legt Santing uit. "Het veld wordt intensief gebruikt." Met als gevolg dat het gras snel verdwenen is." Met kunstgras heb je dat probleem niet en kun je zelfs met minder velden toe.

Booming

De club was niet de enige met wensen. De buren, TennisClub Bargeres willen heel graag uitbreiden met padel- en picklebanen. Beide sporten (de eerste is een soort combinatie van tennis en squash, de twee een soort mini-tennis) zijn ontzettend populair geworden. "Beide zijn enorm in trek", vat voorzitter Helenus de Reus het bondig samen.

De vereniging wil daarop inhaken. "Mede om ook ons ledental in de benen te houden." Niet dat de club daar over te klagen heeft. Het aantal ligt momenteel op 568 en is volgens De Reus lichtelijk stijgende. "Maar met padel en pickle wordt het booming", verwacht hij.

Probleem voor de tennisclub is dat ze eigenlijk geen ruimte hebben om uit te breiden. Het huidige terrein met vier banen is vol. "Het is gewoon te krap voor uitbreiding."

Velden afstoten

Architect Hendrik Klinkhamer, die woont en werkt op het Waanderveld, is betrokken bij beide clubs. Hij was bekend met de wensen van de beide verenigingen, maar ook die in zijn eigen omgeving. "Het Waanderveld biedt een combinatie van wonen en werken aan zijn bewoners.

Regelmatig vragen partijen naar vestigingsmogelijkheden op dit terrein, maar alle kavels zijn zo goed als op." Hoe los je dat op. "Ik dacht bij mezelf: wat nou als de voetbalclub kunstgras krijgt, dan kunnen ze wel twee velden afstoten. Die grond voeg je dan bij het Waanderveld." Poging twee, dus: de club en Klinkhamer leggen het plan voor aan de gemeente, toen midden in de coronatijd. "Er was geen geld, dus dat was lastig."

Driemaal is scheepsrecht

Maar driemaal is scheepsrecht: toen ook de wensen van de tennisclub in het plan werden meegenomen. De verenigingen en Klinkhamer sloegen aan het puzzelen en daar rolde een plan uit waarbij iedereen profiteert: de voetbalclub offert diens hoofdveld en een trainingsveld op. Een veld wordt aangetrokken bij het Waanderveld, waardoor er ruimte ontstaat voor vier kavels. Het andere veld wordt omgezet in een gezamenlijke parkeerplaats tussen beide clubs in. De huidige bevindt zich langs de tennisvelden.

De Reus: "Er wordt momenteel gedeald. Het is ons en de gemeente een doorn in het oog. Maar de nieuwe parkeerplaats komt straks achter hekken te staan en dat is dat ook verholpen." Op die manier ontstaat er ook ruimte voor anderhalf kunstgrasveld voor de voetbalclub.

Twee banen

Onderdeel van het plan is ook extra verlichting voor de voetbalclub. Santing: "Momenteel wordt enkel ons trainingsveld belicht. Straks dus op de 2,5 velden die we over hebben. Tijdens de schemering of in de avonduren kunnen we dan ook meer spelen."

Voor de tennisclub betekent dit eindelijk lucht voor hun uitbreiding. "In principe hebben we straks ruimte voor wel zes padelbanen", aldus De Reus. "De leden hebben toestemming gegeven voor de aanleg van twee banen. Maar het bestuur opteert ook nog twee picklebanen.

Win-win-winplan