Corona: wat mag er vanaf 1 juni weer?

Wat mogen we vanaf Pinksteren weer doen, wat de maanden hiervoor niet kon? We zetten het op een rijtje:

Terrassen

Voor veel mensen misschien wel het belangrijkst: de terrassen gaan weer open. Er geldt hierbij geen maximum aantal personen, wel moet iedereen aan een tafel zitten. Als je met meer dan twee mensen aan een tafel zit, dan moet je onderling anderhalve meter afstand houden. Als je allemaal uit hetzelfde huishouden komt, dan hoeft dit niet.

Horeca

Regent het, of zit je liever gewoon binnen? Dat kan ook. Restaurants en café's gaan weer open voor maximaal dertig personen. Dit is exclusief het personeel. Wel moet er anderhalve meter afstand gehouden worden en reserveren is verplicht.

Bij de reservering wordt gecheckt of je klachten hebt die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Bioscoop, theater en concert

Diezelfde voorwaarden gelden ook als je naar de film of het theater wil, of als je een concert wil bezoeken. Er mogen hooguit dertig mensen in het publiek zitten en die moeten allemaal vooraf reserveren en aangeven of ze op corona lijkende gezondheidsklachten hebben.

Ook hier moet iedereen anderhalve meter afstand houden.

Meer cultuur en vermaak

Smaakt dat naar meer? Dan kun je ook naar het museum. Of wat dacht je van het bezoeken van een monument? Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni op basis van reservering en een checkgesprek open. Dit geldt ook voor gebouwen die publiek toegankelijk zijn.

Een uitzondering op de maximum van dertig personen is er voor markten, winkels, bibliotheken, dierentuinen en pretparken, musea en culturele instellingen. Hier bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio wanneer en onder welke voorwaarden zij open mogen.

Meer dan dertig personen binnen?

In bepaalde gevallen mogen er wél meer dan dertig mensen samen bij elkaar komen in een binnenruimte. Het gaat dan om wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen. Dat kan als er niet meer dan honderd personen zijn. De anderhalve meter moet dan wel in acht worden genomen.

Ook samenkomsten die nodig zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal honderd personen, en als er anderhalve meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Naar buiten!

Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Waar je eerder niet mocht afspreken in het park om lekker te relaxen of te wandelen met meer dan twee personen, kan dat vanaf maandag wel weer.

Sport

Goed nieuws voor jongeren tussen de 13 en de 18 jaar. Buiten sporten mag weer, en je hoeft géén anderhalve meter afstand te houden. Een potje voetballen mét contact kan dus gewoon weer. Voor kinderen tot 12 jaar was dit eerder al versoepeld.

Volwassenen moeten het voorlopig even houden bij in hun eentje sporten, of met anderhalve meter afstand. Lekker wandelen dus, of een rondje hardlopen of skeeleren.

Onderweg

In het openbaar vervoer is het voor reizigers vanaf 13 jaar verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen. Dat kan een mondkapje zijn voor eenmalig gebruik, of een stoffen kapje dat je kan wassen. Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht. Anderhalve meter afstand houden wel.

OV Bureau Groningen en Drenthe laat weten: "Een niet-medisch mondkapje beschermt medepassagiers als het zorgvuldig gedragen en gebruikt wordt. Het is een aanvulling op andere hygiënemaatregelen, zoals voldoende afstand houden en regelmatig je handen wassen. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van een mondkapje." Draag je geen mondkapje in de bus of trein en wordt je gesnapt? Dan kun je een boete krijgen van maximaal 95 euro.

Nog steeds zijn de bus en trein alleen voor noodzakelijke reizen. Het advies is dan ook om vanuit huis te werken als dat kan en niet onnodig te reizen. De e-bike, fiets of scooter nemen is een goed alternatief voor de kortere afstanden. Voor het veilig reizen gelden de algemene richtlijnen van het RIVM: blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt, houd afstand, schud geen handen, was je handen regelmatig en gebruik papieren zakdoekjes.

Scholen

De basisscholen zijn al een poosje open, op halve kracht. Het voortgezet onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gaat dinsdag weer van start, want maandag is iedereen nog vrij in verband met Pinksteren. Scholen zorgen ervoor dat de leerlingen anderhalve meter afstand kunnen houden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.