Op pad in de Drentse natuur: rustige routes

Een lang en mooi weekend voor de boeg. De Drentse natuurgebieden lonken, maar we moeten wel afstand houden tot elkaar en drukte vermijden. Gelukkig heeft Drenthe prachtige gebieden waar het nog steeds rustig is, er zijn genoeg alternatieven voor de hotspots waar drukte verwacht wordt.

Mocht het op de onderstaande plekken toch druk worden, kom dan een andere keer wandelen en zoek een rustiger plek op. Het kan zijn dat vanwege de coronamaatregelen onderdelen van routes niet toegankelijk zijn, zoals uitkijktorens, horeca en bezoekerscentra. Omdat het nog steeds broedseizoen is, is het belangrijk om op de paden te blijven en honden aangelijnd te houden.

Veenpluisroute

Midden in Drenthe ligt het Hart van Drenthe, een ruim en ruig gebied van vijfduizend hectare aaneengesloten natuur met bossen, vennen, heidevelden, stuifzand en beken. Kies een route over de paden door de nieuwe wildernis of volg een van de uitgestippelde wandelroutes zoals de veenpluisroute. Deze wandeling gaat langs de vennen in het gebied met in de verte uitzicht op de radiotelescoop van ASTRON.

Wandelroute Witteveen

Een ander uitgestrekt natuurgebied is het Dwingelderveld. Met vierduizend hectare is dit het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Je kunt er naar hartenlust ronddwalen. Maar een van de uitgestippelde wandelroutes volgen kan ook. De route Witteveen is een afwisselende wandeling rondom vennen en over het Lheebroekerzand met zijn jeneverbesstruwelen.

Rustig en stil

Boswachterij Gees staat bekend als een rustig en afwisselend gebied met bos, vennetjes en heide van zo'n zestienhonderd hectare, tussen Hoogeveen en Emmen. Er leven adders, ringslangen, vossen, dassen en boommarters. Misschien zie je onderweg sporen van deze dieren. Volg de paden of kies een van de routes.

Ook in het Drents-Friese Wold kan je wandelen zonder veel anderen tegen te komen. Dat liet boswachter Corné Joziasse zien tijdens een ommetje door de stille kern van het woud.

