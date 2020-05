Boa-actie later: 'Zodat de goeden niet onder de kwaden lijden'

Het plan was dat de boa's op 1 juni zouden gaan staken, juist op de dag dat de coronamaatregelen verder versoepeld worden. Ze zouden dan wel toezicht zouden houden, maar alleen in uitzonderlijke gevallen ingrijpen. "We willen de horeca en het openbaar vervoer de kans geven zich aan de nieuwe regels te houden. Zodat de goeden niet onder de kwaden hoeven te lijden", verklaart Gerrits de reden tot uitstel.

Geweld tegen handhavers

Met de actie willen de handhavers hun afschuw laten blijken over geweldsincidenten die de laatste tijd zijn gepleegd tegen boa's. Ook pleiten ze voor extra beschermingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. "Op 4 juni hebben we een gesprek met de minister hierover. Met de actie willen we er meer druk achter zetten", zegt Gerrits.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Hij ziet een noodknop en bodycam als goede beschermingsmiddelen voor de handhavers. De bonden noemen dat onacceptabel.

Niet de eerste actie

"De boa's in de vier grote gemeentes van Nederland doen sowieso mee aan de actie en we zijn nu in gesprek met de middelgrote gemeentes. Het is een landelijke actie, dus ook in Drenthe zullen er handhavers zijn die meedoen." Wanneer, waar en op welke manier de boa's wel zullen actievoeren maken ze morgen bekend.

Na de mishandeling van een boa in IJmuiden op Hemelvaartsdag voerden handhavers op 26 mei al in verschillende grote steden actie. Volgens de bonden is de mishandeling in IJmuiden geen uitzondering, maar een treffend voorbeeld van de omstandigheden waaronder boa's hun werk moeten doen. "We worden geschopt, geslagen en bespuwd. Elke dag zonder beschermingsmiddelen handhaven is er een teveel", aldus een boa bij de actie in Amsterdam.