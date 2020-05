Ook vv Sweel promoveert: na vier jaar terug in 3e klasse

Sweel streed samen met KSC om de titel toen de bond besloot om het seizoen, vanwege het coronavirus, te beëindigen. Beide clubs hadden evenveel punten, maar het doelsaldo van Sweel was beter dan de club uit Schoonoord.

"We hadden een promotieverzoek ingediend en we zijn natuurlijk ontzettend blij dat dit door de voetbalbond is gehonoreerd", zegt Sweel-bestuurslid Remko Koopman na het telefoontje van de KNVB. "We waren met onze hoofdmacht aan een sterk seizoen bezig. We hadden de eerste periodetitel inmiddels op zak en dan is het heel mooi dat je dan toch nog loon naar werken krijgt."

Verschuiving in de competities: plekken vrij

De voetbalbond bood de hooggeplaatste clubs echter de mogelijkheid om een promotieverzoek in te dienen, omdat er elk jaar plekken vrijkomen in bepaalde competities. Sweel keert dankzij deze mogelijkheid na vier seizoenen terug in de derde klasse.

Ook ACV, Noordscheschut, Achilles 1894, Vitesse'63, Borger, sv Pesse, BEW, Eext en Buinen kregen deze week te horen dat ze volgend seizoen een niveau hoger actief zijn.

Lees ook: