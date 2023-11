YouTuber Judith Ros uit Borger wint Special Media Award: 'Echt een eer'

Judith Ros uit Borger is in de prijzen gevallen bij de Special Media Awards. Zij ontving de award voor haar YouTube-kanaal 'Door het oog van een autist'.

De Special Media Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mediamakers met een verstandelijke beperking. In totaal waren er tien categorieën, Ros was met twee andere kanshebbers genomineerd in de categorie YouTube-kanaal.