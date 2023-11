Iets hogere belastingen voor inwoners van Aa en Hunze

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze zijn in 2024 iets meer geld kwijt aan gemeentelijke belastingen dan nu. De gemeenteraad heeft de nieuwe tarieven donderdagavond vastgesteld.

Eigenaren van woningen of bedrijfspanden in de gemeente betalen volgend jaar 1,9 procent meer onroerende zaakbelasting, maar dat had nog hoger kunnen uitvallen.

OZB iets omhoog

Het college van burgemeester en wethouders was oorspronkelijk van plan om de OZB met 3,9 procent te verhogen, maar dat vindt Gemeentebelangen te gortig.

Een voorstel van die partij om de OZB in plaats daarvan met 1,9 procent te laten stijgen kreeg steun van GroenLinks, D66 en CDA. Genoeg voor een raadsmeerderheid.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in Aa en Hunze gaan volgend jaar 9 euro meer betalen voor het verwerken van hun afval. Voor eenpersoonshuishoudens komt de afvalstoffenheffing neer op 196,50 euro, huishoudens die uit meerdere personen bestaan betalen in 2024 een bedrag van 265 euro.

Ook hier was het college van B&W van plan om een hogere stijging door te voeren, met respectievelijk 18 en 24 euro, maar Gemeentebelangen, GroenLinks en CDA zijn het daar niet mee eens. Samen hebben de partijen genoeg zetels om dat plan met een raadsmeerderheid tegen te houden.

'Vervuiler betaalt'

In plaats van een stijging voor de afvalstoffenheffing voor alle inwoners, wordt het nu duurder om afval te storten bij de gemeentelijke milieustraat in Gieten. De vervuiler gaat dus meer betalen, is de gedachte van de drie partijen.

Dat houdt in dat ieder huishouden in 2024 nog maar 500 kilogram restafval gratis naar de milieustraat kan brengen. Nu is dat nog 600 kilogram.

Wie nu meer dan die gratis kilo's vuilnis wil storten, betaalt daar 0,15 eurocent per kilogram voor. Dat tarief wordt volgend jaar verdubbeld, naar 0,30 eurocent per kilo. Het wegbrengen van groenafval blijft volledig gratis.

Overige belastingen

Behalve de OZB en de afvalstoffenheffing stijgen ook de andere belastingen. Zo zijn grondeigenaren volgend jaar iets meer kwijt aan rioolheffing. Voor de meeste eigenaren van koopwoningen zal dat neerkomen op een stijging van enkele euro's.

De forensenbelasting stijgt met 3,9 procent. In de praktijk zullen vooral eigenaren van vakantiehuisjes die belasting moeten betalen. Ook de kosten van lijkbezorging stijgen met 3,9 procent.