Jacques d'Ancona maakt comeback op televisie

Jacques d'Ancona keert vanavond in zijn vertrouwde rol terug op de landelijke televisie. Hij neemt plaats in de jury van het programma Ranking the Talent op SBS6.

De 86-jarige d'Ancona, die al jaren in Paterswolde woont, vormt achter de jurydesk een koppel met Henny Huisman. De twee waren jarenlang samen te zien in De Soundmixshow. Ook toen was d'Ancona jurylid, Huisman was destijds de presentator.

Vanavond neemt het duo het op tegen zanger Jeangu Macrooy en cabaretier en presentatrice Carolien Borgers. In het programma zijn vijf variété-acts en vijf zangacts te zien. De publiekjury geeft punten en dat geldt ook voor de duo's bestaande uit bekende Nederlanders.