vv Peize na één seizoen terug in de 2e klasse

"Ik kreeg vanmiddag telefoon van de KNVB", laat Peize-bestuurslid Gerard Mensinga weten. "Ik kreeg de vraag of we nog steeds wilden promoveren en dat is het geval. Volgende week krijgen we de schriftelijke bevestiging van de promotie."

Peize speelde elf seizoenen achtereen in de 2e klasse toen vorig seizoen degradatie volgde. In het huidige seizoen was Peize vanaf wedstrijddag één met Forward in de slag om de koppositie. Na de winterstop meldden ook Gieten en SVZ zich meer en meer aan het front. Op het moment dat het coronavirus alles platlegde had Peize een voorsprong van vier punten op Gieten, zeven op Forward en negen op SVZ, maar die laatste twee clubs hadden wel twee duels minder gespeeld.

Indeling ACV in Derde Divisie bekend

ACV weet inmiddels welke tegenstanders de club zal treffen in de Derde Divisie komend seizoen, namelijk: Ajax, Barendrecht, DOVO, DVS'33, Excelsior'31, FC Lisse, Goes, Harkemase Boys, Hoek, ODIN'59, Sparta Nijkerk, Sportlust'46, Staphorst, SteDoCo, Ter Leede, VVOG en VVSB,

