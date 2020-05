Middelbare scholen weer open: 'Blij dat ik leerlingen weer gewoon zie'

Vanaf dinsdag gaan middelbare scholen weer open, maar daarvoor moeten de bestuurders en leerkrachten behoorlijk wat maatregelen nemen. "Het valt niet mee", zegt bestuurder Albert Weishaupt van de Hoogeveense scholengemeenschap. "Ik denk dat veel mensen niet doorhebben wat er allemaal bij komt kijken."

De afgelopen weken kwamen er af en toe wel leerlingen op school. Kinderen van wie ouders een vitaal beroep hebben bijvoorbeeld, maar ook leerlingen die extra begeleiding nodig hadden voor hun schoolexamens, want die gingen - in tegenstelling tot de eindexamens - wel door.

'Piloten met headsets'

"We hebben de aula ingericht als examenruimte. Daarin passen, met voldoende afstand, achttien tafeltjes en stoelen. De leerlingen werden op het schoolplein opgewacht door de conciërge en naar de aula gebracht. Na afloop werden ze weer naar buiten begeleid", legt Weishaupt uit. De leerlingen hebben zo om de beurt hun examens en toetsen kunnen maken.

Wiskundeleraar Egbert-jan Jonker is blij dat hij volgende week weer een deel van zijn leerlingen in de klas heeft zitten. "De afgelopen tijd zaten we als een soort piloten met headsets achter onze computer les te geven. Het was even wennen, maar het is wel gelukt. Al ben ik blij dat ik de leerlingen straks ook weer gewoon zie, want het sociale aspect is een belangrijk deel van het onderwijs."

De leraren bepalen wie er wanneer naar school mag komen. "We kijken vooral naar de leerlingen die het het hardst nodig hebben", legt Jonker uit. De leerlingen bij wie we de kennis nog een beetje moeten bijspijkeren, zodat ze het volgende leerjaar een goede start hebben."

Praktijklessen op school

Ook bij de praktijklessen van het Roelof van Echten College is het flink aanpassen. Waar normaal gesproken zo'n twaalf tot zestien leerlingen samen een praktijkles hebben, zijn dat vanaf volgende week groepjes van vier. De lessen zien er ook anders uit. "Daar moeten we wel rekening mee houden met het bedenken van de opdrachten", legt Jorisjan van Petegem uit. Hij is afdelingsleider praktijkonderwijs en heeft de afgelopen weken samen met zijn collega's oplossingen bedacht om de leerlingen onderwijs te kunnen bieden.

"De leerlingen zijn bijvoorbeeld gewend om de hele tijd heen en weer te lopen en steeds gereedschap op te halen als ze het nodig hebben. Nu krijgen ze hun eigen werkplek en moeten ze aan het begin van de les al het gereedschap in één keer verzamelen en schoonmaken en na afloop natuurlijk ook schoonmaken en weer opruimen. Ook docenten zullen meer moeten schoonmaken."

Juist voor het praktijkonderwijs is het belangrijk dat leerlingen naar school komen. "We kunnen wel een eindproduct beoordelen, maar we willen juist het proces zien. De praktijk op afstand aanleren, is gewoon lastig, dus we zijn blij dat we volgende week de leerlingen weer mogen verwelkomen", aldus van Petegem.