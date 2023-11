Opvangplekken voor overlastgevende asielzoekers Ter Apel naar honderd

De procesbeschikbaarheidslocatie PBL in Ter Apel wordt eind deze maand uitgebreid naar vijftig plekken. Eind januari volgend jaar moeten dat er honderd zijn.

Dat schrijft RTV Noord op basis van een brief van tijdelijk staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) aan de Tweede Kamer.

In deze PBL-opvanglocatie wordt de procedure van kansarme asielzoekers versneld. Hierdoor zwerven ze minder rond door Ter Apel en omgeving, zoals Nieuw-Weerdinge. En zorgen ze voor minder overlast, zo is de verwachting.

In en rond Ter Apel is veel onrust om overlastgevende veiligelanders. De laatste tijd neemt het aantal incidenten toe. Zo werden op diefstal betrapte asielzoekers achtervolgd door leden van de burgerwacht. En in Nieuw-Weerdinge zou een asielzoeker zijn mishandeld, nadat hij werd beschuldigd van het stelen van geld uit een bestelbus.