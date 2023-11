Auto over de kop bij Gasselternijveen, bestuurder kiest hazenpad

Op de Drentse Mondenweg (N379) bij Gasselternijveen is vannacht een auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. Het voertuig is gekanteld in een sloot terechtgekomen.

Bij het arriveren van de hulpdiensten was niemand rond de gestrande wagen te bekennen. Een zoektocht naar de automobilist leverde, ondanks de inzet van een politiehond, geen resultaat op. Later in de nacht meldde de bestuurder zich alsnog bij de politie. Of er nog meer mensen in de auto zaten is onduidelijk.