Martijn mag na ruim tien weken eindelijk zijn ouders weer zien

"We hebben er vannacht niet van geslapen, zo veel zijn we ermee bezig", geeft vader Bert Venema toe. "De afgelopen tijd hebben we natuurlijk wel veel contact gehad via beeldbellen, maar dat is toch anders. Martijn is 29 jaar, maar je kunt hem vergelijken met een kind van 2 à 3 jaar oud."

"Je weet niet wat er in hem omgaat. Martijn snapt niets van de hele situatie.", voegt moeder Gea eraan toe. Ook het videobellen ging niet altijd vlekkeloos, vertelt Bert. "Soms loopt hij tijdens het bellen ineens weer weg. Dat raakt je wel."

Omhelzing

Martijns ouders hebben vanwege het heugelijke moment een ballon meegebracht voor hun zoon en taart voor hem en zijn huisgenoten. De ontmoeting vindt buiten plaats, want ouders mogen de instelling nog niet in. Buiten op een bankje wachten Bert en Gea op het moment waar zij en Martijn zo naar hebben uitgekeken. Niet lang daarna komt hun zoon aanlopen met begeleidster Yvonne van Houten en kunnen ze elkaar weer in de armen sluiten.

Ze genieten er zichtbaar van. "Je kunt niet uitleggen waarom hij zijn ouders zo lang niet heeft mogen zien", vertelt Van Houten. "Dat was erg lastig voor hem, maar de afgelopen week zat hij goed in zijn vel, omdat hij wist dat hij vandaag zijn ouders weer kan zien."

De familie Venema is weer herenigd op het terrein van Olm en Es (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Stukje wandelen

Meteen na de omhelzing met zijn ouders loopt hij naar de taart en de ballon. "We kunnen zo nog een stukje wandelen, op het terrein. Dat doet Martijn graag", vertellen de gelukkige ouders. Met zijn drieën genieten ze nog even van het lekkere weer, tot ze elkaar volgende week weer mogen zien. Gelukkig ook weer in het echt.